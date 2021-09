Isère : un adolescent se jette sous un train à la gare de La Verpillière

La commune de La Verpillière est sous le choc ce vendredi soir. Un adolescent de 17 ans s'est jeté sous un train entre le passage à niveau et la gare de la commune explique le maire Patrick Margier, confirmant une information de nos confrères du Dauphiné Libéré.

Suivi psychologiquement

Le jeune homme scolarisé au lycée Sainte-Marie Lyon, juste à côté de la gare, se serait suicidé alors que des camarades se trouvaient près de lui, vers 17H15. Il était "apparemment suivi psychologiquement" souligne l'élu. Une cellule psychologique se met en place au sein de l'établissement scolaire.

Pendant l'intervention des secours, le trafic est très perturbé. La circulation des trains est totalement interrompue entre Lyon et Saint-André-le-Gaz. Toutes les lignes Ruban de la Communauté d'Agglomération Portes de l'Isère qui desservent ce secteur ne circulent pas normalement. L'arrêt La Verpillière Gare n'est plus assuré, les lignes B et les services Flixbus "enregistrent d'importants retards pour une durée indéterminée" détaille le service dans un communiqué. La ligne H ne circule plus jusqu'à la fin du service.