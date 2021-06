Isère : un appel à témoins lancé après l'accident mortel de Saint-Jean-d'Avelanne

Après l'accident mortel impliquant un homme seul sur une route de Mazet, à Saint-Jean-d'Avelanne (Isère), vers 20h30 ce vendredi soir, la gendarmerie de Pont-de-Beauvoisin lance un appel à témoins.

La conductrice d'une Clio blanche recherchée

La victime de 63 ans est morte sur place malgré l'intervention des secours. L'homme a perdu le contrôle de sa voiture et terminé sa course dans un fossé après avoir violemment percuté un pont enjambant un ruisseau. C'est pour éclaircir les circonstances exactes de l'accident que les gendarmes veulent retrouver la conductrice d'une voiture Clio blanche. D'après plusieurs auditions réalisées par les enquêteurs, elle pourrait avoir été présente au moment du drame et voir ce qu'il s'est passé juste avant l'accident.

Les personnes qui auraient des informations peuvent s’adresser aux gendarmes pontois au 04.76.37.00.17.