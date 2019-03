Isère : un blessé léger dans une collision entre un TGV et une voiture à un passage à niveau

La Tour-du-Pin, France

Le choc s’est produit peu après 14 heures, au passage à niveau n°33 à Saint-Jean-de-Soudain, en Isère. Compte tenu de la vitesse du TGV, la collision a pulvérisé la voiture. Fort heureusement, le conducteur, seul à bord, a eu la présence d’esprit de sortir du véhicule, lorsqu’il s’est immobilisé sur les voies. Selon son témoignage, aucun dysfonctionnement du passage à niveau n’est à déplorer. Signaux, barrières de sécurité, le système a parfaitement fonctionné.

Le conducteur du train a été légèrement blessé aux cervicales au moment de l’impact. Il a été évacué par les secours.

La SNCF annonce un retour du trafic à la normale aux alentours de 19 ou 20 heures. D’ici là les 310 passagers de la rame restent immobilisés. En attendant la reprise du trafic, les trains sont interrompus entre Lyon et Grenoble et Lyon-Chambéry. Les trains Grenoble > Lyon-Part-Dieu sont détournés par Ambérieu et on compte 50 minutes de retard. Les trajets Lyon-Perrache > Saint-André-le-Gaz ont pour origine et terminus Bourgoin-Jallieu.