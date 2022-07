Isère : un corps retrouvé flottant dans l'Isère

Un corps a été retrouvé dans l'Isère ce mardi vers 13h à Saint-Lattier (Isère). C'est un couple installé à la terrasse d'un restaurant qui l'a repéré et a prévenu les pompiers. La gendarmerie de Saint-Marcellin a ensuite pris le relais, une enquête est ouverte par le parquet de Grenoble.

