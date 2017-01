Isère : un an de prison ferme mais pas d'incarcération après la violente agression de sa compagne

Beaucoup d'émotion hier au tribunal de Bourgoin-Jallieu. Un homme de 34 ans était jugé pour violences aggravées sur sa femme. L'affaire date du 21 décembre à Charavines. Le témoignage de la victime et l'attitude du prévenu ont eu un impact sur le déroulé de l'audience.

La femme a eu 5 plaies, 5 plaies portées par son compagnon avec un sabre miniature. Si à aucun moment sa vie n'a été en danger, certaines blessures sont profondes et on les trouve notamment au niveau du thorax et du cou. Des faits gravissimes selon le ministère public.

A la barre, assis à quelques mètres l'un de l'autre, le prévenu et sa victime fondent en larmes. Car ce drame est lié à un autre qui s'est joué un peu plus de deux semaines plus tôt. Elle accouche de leur 2e enfant, un bébé mort-né. Pour Noël, elle souhaite alors se ressourcer dans sa famille dans le Nord de la France. Lui craint qu'elle le quitte, emportant avec elle l'aîné, âgé de bientôt 4 ans.

Finalement, le ministère public ne requiert pas le mandat de dépôt

"Je me suis monté un film dans ma tête" explique-t-il. Lors de cette soirée, il boit beaucoup d'alcool et prend de la cocaïne. "Je comprends que je puisse inspirer de l'horreur ou de la haine, mais je ne suis pas cet homme là", poursuit-il. "J'ai perdu pied, je n'était plus moi-même". Sa compagne, elle, abonde dans son sens. Cette nuit là, elle ne l'a pas reconnu, lui qui est un bon père, un homme aimant, jamais agressif selon ses mots. Si elle ne lui "pardonnera jamais ce qu'il a fait", elle avance que chacun réagit à sa manière face au deuil. Elle veut l'aider, et un séjour en prison, elle est formelle, "ne servira à rien".

Message entendu par la procureur Dietlind Baudoin qui renonce à demander l'incarcération à l'issue de l'audience. L'homme écope d'un an de prison ferme et de deux avec sursis. Une peine aménageable et qui un peu plus faible que celle requise. La procureur avait demandé 1 an et demi de prison ferme et 1 an et demi avec sursis. Elle a aussi renoncé à demander l'interdiction d'entrer en contact avec la victime. La peine prononcée s'accompagne d'une obligation de soins.