Isère : un garçon de 12 ans meurt noyé dans le Rhône, une fillette de 6 ans sauvée par des témoins

Un drame ce samedi en fin d'après-midi à Chasse-sur-Rhône en Isère. Deux enfants qui se baignaient dans le Rhône se sont retrouvés en difficulté, vers 17h25. Un garçon de 12 ans est mort, il a coulé et a été repêché par les pompiers, en arrêt cardio-respiratoire, et n'a pas pu être réanimé par les secours. Une fillette de 6 ans a été sortie de l'eau par des témoins, avant l'arrivée des pompiers et transportée à l'hôpital de Vienne. La maman, très choquée, a elle aussi été prise en charge et emmenée à l'hôpital.

Pour afficher ce contenu Google Maps, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix