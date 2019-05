Isère : un habitant de Pont-de-Chéruy mis en examen pour agressions sexuelles sur 5 mineurs

Vienne, France

Un habitant de Pont-de-Chéruy d'une cinquantaine d'années a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire ce jeudi après-midi, à Vienne, pour des faits d'agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans et de plus de 15 ans. Des faits dénoncés récemment, "mais qui remontent à 2008-2015" précise le parquet de Vienne. Sont concernées 5 jeunes filles, toutes adolescentes à l'époque : sa fille, des membres de son entourage familial mais aussi des stagiaires du club aéronautique qu'il dirige dans l'Ain.

C'est suite à une plainte de son épouse qu'il a été placé en garde à vue ce mercredi. L'homme ne reconnaît pas les agressions sexuelles mais dit être tactile. Son contrôle judiciaire s'accompagne d'une interdiction d'exercer tout activité que ce soit en relations avec des mineurs.