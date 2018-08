Un dramatique accident de la circulation jeudi matin à hauteur de Sablons, près de Roussillon. Une voiture et un poids-lourd se sont percutés sur la départementale 1082. Le conducteur du véhicule léger, un homme de 48 ans, est décédé.

Sablons, France

La circulation a été interrompue un bon moment jeudi matin sur la départementale 1082, entre Sablons et Chanas, le temps de l'intervention des secours. Un peu après 6h du matin, une voiture et un poids-lourd se sont violemment percutés. Le conducteur du véhicule léger, un homme âgé de 48 ans est décédé. À l'arrivée des secours, il était incarcéré et en arrêt cardio-respiratoire. Son décès a été prononcé dans les minutes qui ont suivi.

La circulation a été interrompue le temps de l'évacuation des deux véhicules. La gendarmerie a procédé aux constatations sur place pour établir les raisons de cette collision.