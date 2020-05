Isère : un incendie détruit un logement situé au-dessus d'un traiteur

Ce dimanche, peu après 13 heures, les pompiers sont intervenus à Saint-George-d'Espéranche, au nord de l'Isère, pour éteindre un incendie.

Le sinistre s'est déclaré dans le lotissement de la Portarie, dans une maison dont le rez-de-chaussée accueille un traiteur. Le logement a été presque entièrement détruit par les flammes. 29 pompiers étaient encore sur place ce dimanche en fin de journée, dont la brigade spécialisée dans le sauvetage et le déblaiement. D'importantes fissures dans les dalles et les murs de la maison ont été découvertes et le structure menace de s'effondrer.

Il n'y a pas eu de blessé et deux personnes, les occupants du logement, ont été relogées dans de la famille.

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour comprendre les circonstances de l'accident.