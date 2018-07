Saint-Hilaire-du-Rosier, France

Aux alentours de 5h du matin samedi, un jeune homme âgé de 23 ans a perdu le contrôle de son véhicule et percuté une grange à Saint-Hilaire-du-Rosier. L'accident s'est produit sur la route départementale 1092 à la sortie de la commune en direction de Saint-Marcellin.

Les opérations de secours ont duré plusieurs heures

Arrivés sur place, les sapeurs-pompiers ne pouvaient dans un premier temps ni constater le nombre de victimes, ni leur état de santé, la voiture étant totalement ensevelie. Déjà, ils étaient pessimistes quand à la possibilité de retrouver le ou les personnes à bords en vie.

Il aura fallu près de trois heures pour déblayer totalement le véhicule. Confirmation est faite, il n'y a qu'un homme à bord, le conducteur. Quand les secours atteignent le jeune de 23 ans, il est déjà décédé. Des recherches ont été entreprises pour vérifier qu'il n'y avait aucune autre victime sous les décombres, ces recherches se sont révélées négatives.

La RD1092 coupée dans les deux sens

Dès le début de l'intervention, la route départementale 1092 a été coupée dans les deux sens dans ce secteur, un périmètre de sécurité a été dressé, et un itinéraire de déviation mis en place. Un pan de la grange de 40 mètres carrés et six mètres de hauteur s'est effondré, le bâtiment devrait prochainement être entièrement détruit.