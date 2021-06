Isère : un mort, un blessé grave, trois plus légers dans un accident à Saint-Quentin-Fallavier ce samedi

Peu avant 19h30, ce samedi 26 juin, les pompiers de l'Isère ont été appelés pour une collision impliquant cinq véhicules sur la départementale 1006 sur la commune de Saint-Quentin-Fallavier. Au total, 18 pompiers et sept engins ont été mobilisés.

Dans le choc, un homme de 35 ans a été éjecté et déclaré décédé. Un homme de 40 ans, en urgence absolue, a lui été conduit à l'hôpital Herriot de Lyon par hélicoptère. On compte trois autres blessés, plus légers : une femme de 33 ans hospitalisée à Bourgoin-Jallieu, une femme de 40 ans et son garçon de 2 ans conduits eux à l'hôpital mère-enfant de Bron.