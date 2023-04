Isère : un stage de citoyenneté pour avoir fracassé la porte de la permanence d'Elodie Jacquier-Laforge

Pas de prison mais un stage. Un homme de 31 ans a été condamné ce lundi, par le tribunal correctionnel de Grenoble, à faire un stage de citoyenneté après avoir fracassé la porte de la permanence d'Élodie Jacquier-Laforge, députée de la 9è circonscription de l'Isère. Les faits remontent au 20 mars dernier, dans la foulée du rejet des deux motions de censure et l'usage du 49-3 pour faire passer la réforme des retraites à l'Assemblée Nationale.

De la politique pendant le jugement

Dès le début de l'audience, la présidente du tribunal a tenu à séparer politique et justice : "le tribunal ne fait pas de politique" lance-t-elle, une phrase qui sera reprise tout au long des débats. En face, le prévenu, un homme de 31 ans, commence par expliquer son geste : "avec le 49-3 nous ne sommes plus en démocratie. Je me suis senti obligé de le faire pour la défense du peuple." "Est-ce justifié ? Nécessaire ?, répond en question la présidente du tribunal. Pensez-vous que ça ait une influence sur les débats de l'Assemblée Nationale ?"

Dans la foulée, les avocats de la défense et des parties civiles embrayent de la même manière que la présidente. "Attention, pas de politique dans le tribunal." Mais la politique s'est immiscée d'une manière ou d'une autre dans les débats, de par le geste du prévenu ou par la plaidoirie de l'avocat d'Élodie Jacquier Lafarge, Jean-Yves Balestas. A la fin, l'avocate du prévenu assène : "pas de politique mais le motivation de mon client doit rentrer en ligne de compte. (...) Mais ne touchons pas à son portefeuille."

L'homme de 31 ans n'écope finalement pas d'une peine de prison mais d'un stage de citoyenneté et de près de 2.000 euros à débourser. Dans le détail : 985 euros au titre du préjudice matériel, 500 au titre du préjudice moral et 400 euros de plus.