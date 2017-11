Isère : une fausse factrice fait la tournée des calendriers et arnaque les citoyens

Plusieurs habitants d'Échirolles (Isère) ont signalé s'être fait arnaqués par une femme : elle se fait passer pour une factrice qui récolte les dons des citoyens contre des calendriers. La Poste lance un appel à la vigilance.

Cybèle habite à Échirolles, au sud de Grenoble, juste derrière la mairie. Début novembre elle reçoit la visite d'une femme, en habit de factrice, disant remplacer le titulaire "malade", et vendant des calendriers. Elle en "achète" un, et donne dix euros en échange.

Une vraie professionnelle

Seulement deux semaines plus tard son facteur titulaire débarque lui aussi avec des calendriers. Elle est interloquée, lui non. "Il m'a dit que c'était une arnaqueuse, qu'elle avait déjà sévit dans un autre quartier de la ville et chez plusieurs personnes de mon quartier". Cybèle vient de se rendre compte qu'elle s'est faite avoir. La Poste nous confirme les faits : "un individu non postier se présenterait à Échirolles".

Vraie factrice malhonnête ou arnaqueuse professionnelle ?

Cybèle signale cette femme "grande, svelte, les cheveux mi-longs, les yeux clairs" à la police et pense avoir eu à faire à une vraie professionnelle. "Elle m'a montré une carte professionnelle de factrice, je n'avais aucune raison de me méfier, d'autant que j'ai comparé le calendrier à celui de l'année d'avant : c'est le même" !

La Poste indique que seuls les facteurs titulaires peuvent vendre les calendrier de fin d'année sur leur tournée, et que seuls des professionnels peuvent en acheter (ils les achètent à la Poste et les revendent pour se "faire" une sorte de 13e mois). Cette affirmation pose la question de l'identité de l'usurpatrice. Est-celle une factrice qui vole les secteurs de ses collègues, ou une arnaqueuse ayant tout l'attirail ? Les policiers municipaux d'Échirolles sont prévenus, mais n'ont pas réussi à ce jour à l'appréhender.