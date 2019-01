Isère : une femme de 31 ans mortellement heurtée par un TER, trafic perturbé en Isère rhodanienne

Le choc entre la victime et le TER Marseille/Lyon s'est produit vers 18h10 à hauteur de la commune de Saint-Maurice-l'Exil (Isère).

Saint-Maurice-l'Exil, France

Vers 18h10, à Saint-Maurice-l'Exil, une personne a été heurtée par un TER qui assurait la liaison entre Marseille et Lyon Part Dieu. Selon les pompiers, le décès de cette femme de 31 ans a été déclaré peu après 19h par le Smur. Il s'agit d'un suicide vient de faire savoir la SNCF.

Le trafic a pu reprendre vers 20h sur les 2 voies de l'axe impacté. Avant, le trafic avait dû être interrompu pour deux trains : le TER Marseille/Lyon (environ 100 personnes à bord) qui a heurté la femme et le TER Lyon Perrache/Avignon (environ 200 passagers).

Pour certains TER, cela a engendré des perturbations, notamment les Lyon/Avignon et Maçon/Valence, détournés avec pour conséquences des arrêts non desservis : Vienne, Saint-Clair-les-Roches et Le Péage-de-Roussillon. Pour assurer ces dessertes cependant, des autocars ont été sollicités.