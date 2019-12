Isère : un homme d'une soixantaine d'années retrouvé mort dans son appartement à La Mure

La Mure, France

L'enquête de la gendarmerie commence tout juste à La Mure (Isère). Jeudi soir, un homme d'une soixantaine d'années a été retrouvé mort dans l'incendie de son appartement. C'était dans une maison mitoyenne rue de la Murette. Désormais, les enquêteurs de la gendarmerie doivent éclaircir plusieurs zones d'ombres autour du drame.

Les causes du décès ?

Le corps de la victime a été retrouvé par les pompiers, allongé sur son lit. Une position qui laisse planer le doute quant aux circonstances du décès. Le procureur de la République demande une autopsie qui devrait permettre de savoir si l'homme est mort à cause de l'incendie ou avant.

D'après nos informations, la victime a vu des amis et des connaissances dans la journée de jeudi. Cet homme vivait seul et n'avait visiblement pas d'enfant. Ses amis proches vont être auditionnés pour connaître un peu plus le profil psychologique de sexagénaire. Les enquêteurs vont également devoir déterminer les causes de l'incendie.

En attendant, plusieurs voisins ont été évacués et relogés, chez des amis ou de la famille, dans la nuit de jeudi à vendredi.