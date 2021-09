Un an après la mort de Victorine Dartois à Villefontaine dans le nord de l'Isère, sa famille organise une marche blanche pour lui rendre hommage. Le rendez-vous est donné au village des marques, là où la jeune femme a passé l'après-midi avec des amis avant sa disparition.

Isère : une marche blanche un an après la disparition de Victorine Dartois à Villefontaine

Un an est passé depuis la mort de Victorine Dartois à Villefontaine. Une année passée "vite, mais chaque jour compliquée pour la famille" explique son avocate Kelly Monteiro, et même si les proches de la jeune femme ont organisé cette marche, ils appréhendent, tout en espérant qu'elle fédère et renvoie une image positive de Victorine précise l'avocate. Le rendez-vous est fixé à 14H30 au village de marques de Villefontaine, là où elle a passé l'après-midi avec des amis avant sa disparition.

Marcher sur "son dernier parcours était pour nous un moyen de lui rendre d'une certaine façon la vie" écrit son père sur les réseaux sociaux. Le cortège prendra la direction du stade de la Prairie, près de là où son corps a été retrouvé le 28 septembre 2020. Les participants sont invités à porter une rose blanche pour la pureté ou orange, car Victorine Dartois aimait cette couleur. Personne ne prendra la parole, ceux qui le souhaitent pourront déposer des fleurs au pied de l'arbre planté par la mairie en souvenir de la jeune femme de 18 ans.

Quelques jours après sa disparition, le 4 octobre 2020, environ 6000 personnes avaient participé à une première marche blanche. Trois semaines plus tard, les enquêteurs interpellent un homme de 25 ans. Le suspect a reconnu le meurtre de Victorine Dartois mais nié la tentative de viol dont il est accusé.