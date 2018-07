Une personne a été gravement blessée, deux autres plus légèrement, dans un accident entre quatre voitures et un poids-lourd vers 14 h, ce lundi 16 juillet, à Isigny-le-Buat. L'accident s'est produit au niveau du carrefour des Biards, la route a été coupée.

Isigny-le-Buat, France

Un accident entre quatre voitures et un poids lourd a blessé trois personnes, dont une gravement, lundi 16 juillet, à Isigny-Le-Buat. Il s'est produit à 800 mètres du carrefour des Biards, vers 14 h.

Quatre voitures ont freiné à cause d'un camion benne qui tournait sur un léger sommet de côte, un poids lourd qui arrivait les a percuté.

Un homme de 67 ans qui se trouvait dans la quatrième voiture a été gravement blessé. Il a été héliporté par Dragon 50 au CHU de Caen. Deux automobilistes, une femme de 43 ans et un homme de 38 ans, plus légèrement blessés, ont été transportés au centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët. Un homme de 73 ans et une femme de 65 ans ainsi que le conducteur du poids-lourd âgé de 37 ans sont indemnes.

16 sapeurs pompiers ont été mobilisés.