Islamophobie à l'IEP de Grenoble : deux interpellations dans le Var pour des propos haineux en ligne

INFO France Bleu Provence - Deux personnes ont été interpellées dans le Var ce mardi pour des propos haineux qu'elles sont accusées d'avoir tenus en ligne il y a tout juste un an à l'encontre d'une enseignante du laboratoire de sciences sociales, opposée à un autre enseignant de l'IEP de Grenoble.

C'est un rebondissement varois dans l'affaire de l'IEP de Grenoble, avec l'interpellation de deux personnes ce mardi à Toulon et la Crau. En toile de fond de cette affaire, un conflit autour de la signification du terme islamophobie opposant un professeur notamment de l'IEP de Grenoble en début d'année dernière et cette enseignante du laboratoire de sciences sociales.

L'enseignant avait reçu des menaces de mort après avoir tenu des propos sur l'islamophobie et avait été placé sous protection policière. Mais à son tour, après s'être officiellement excusé, il avait publié sur son site personnel, un échange de courriels avec une autre enseignante de l'Université rendant public son nom.

Un nom jeté en patûre

Cette enseignante, maitresse de conférence et membre du laboratoire de sciences sociales travaille depuis des années sur la question de l'Islam et des musulmans, selon France Bleu Isère. Quand son nom est dévoilé sur le site de l'enseignant avec qui elle a échangé des mails, elle devient elle aussi la cible de menaces et de propos haineux de la part, cette fois, de sympathisants de l'extrême droite.

Derrière leur écran d'ordinateur, un toulonnais de 60 ans, sans profession et une retraitée septuagénaire de la Crau. Le premier l'insulte et évoque sa mort, la seconde est dans le même registre parlant de "lui trancher la gorge".

En garde à vue, les deux reconnaissent les faits, sans être en mesure de préciser ce qui les a poussés à écrire de tels propos. Une vague de propos haineux qui avait conduit cette enseignante à être placée sous protection policière, elle aussi, comme celui à qui elle s'était opposée.

Les deux mis en cause ont fait l'objet, à l'issue de leur garde à vue d'une convocation en justice pour le 2 décembre devant le Tribunal correctionnel de Paris.