Isles-sur-Suippe : l'usine Afica à l'arrêt après la chute de sa cheminée

L'usine Afica se retrouve à l'arrêt suite à la chute de sa cheminée dans la nuit du dimanche 20 février au lundi 21 février, comme l'indiquait l'article du journal L'Union ce matin. "A 00 h, la cheminée de 35 mètres de haut est tombée sur le toit", explique Pascal Deliege, le directeur général délégué. "Des bourrasques à presque 90 km/h ont soufflé à Isles-sur-Suippe cette nuit", indique le directeur de l'usine. Personne ne se trouvait sur place lorsque les faits se sont produits, puisque l'usine qui produit des alliages commence à travailler à partir de 5 heures du matin.

L'usine à l'arrêt pour un temps indéterminé

Pour sécuriser les lieux, la chaîne de fabrication est à l'arrêt. Le chef d'entreprise attend des spécialistes pour reconstruire le plus rapidement possible la cheminée. Cette entreprise risque donc d'être arrêtée pendant plusieurs semaines. Au total, près de 40 employés se retrouvent privés de leur emploi pour un temps indéterminé.

Cette entreprise, qui fournit les plus grosses entreprises de robinetterie, a encore un peu de stocks, mais risquent de bientôt en manquer. Heureusement "les lignes de fabrication semblent peu touchées ce qui devrait faciliter les travaux", positive le directeur. L'entreprise attend une expertise dans les prochains jours pour en savoir plus, mais le directeur général délégué pense d'ores et déjà être à l'arrêt pour plusieurs semaines au moins.