Isola 2000 : Deux avalanches en dehors du domaine skiable. Pas de victime

Deux avalanches ont eu lieu à Isola 2000, en dehors du domaine skiable de la station du Mercantour. Aucun skieur n'a été blessé

La première coulée de neige a eut lieu vers midi, sur le domaine hors des pistes , à 200 mètres du téléski de Saint-Sauveur à Isola 2000. Ce sont les passages de skieurs hors piste qui sont à l'origine des deux événements.

Un peu plus tard dans l'après-midi c'est une seconde avalanche a été déclenchée par un skieur et un surfeur qui évoluaient la aussi en dehors des pistes. . Pas de blessé là non plus mais un skieur a tout de même été secouru par les gendarmes de haute montagne ainsi que les les pompiers et les pisteurs de la station.

Risque trés élevé

Le risque d'avalanche reste très fort dans les stations du Mercantour. Il est de 3 sur 5 ce mardi car il a beaucoup neigé le week-end dernier et les vents soufflent forts sur les sommets depuis hier . Le téléski de Saint-Sauveur a été fermé cet après-midi à Isola .Dans le haut Verdon et le Haut Var le risque est encore plus élevé à 4/5.