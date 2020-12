Isolation à un euro : l'entreprise Biterroise Eco Batisseur n'est pas responsable d'après la DREAL

Deux plaintes ont été déposées à ce jour dans le Biterrois contre Eco Isolation pour mise en danger d'autrui. Cette filiale d'Eco Batisseur installée à Béziers est intervenue cet automne pour isoler les combles de 14 clients. Les deux plaignants, installés à Neffiès et l'agglomération de Béziers ont l'un et l'autre profité de l’isolation à un euro (coup de pouce EDF) mise en place par l'État.

Mais un produit dangereux importé d'Italie (rarement utilisé en France car trop compliqué à manipuler) a été utilisé chez ces derniers qui espéraient réaliser de belles économies d’énergie.

Deux enquêtes de police et de gendarmerie ont été ouvertes. Le parquet pourrait décider de regrouper ces deux affaires et confier, ou pas, ce dossier à une autre section de recherche si le nombre de victimes était plus important.

Pourtant à ce stade de l'enquête, la société Biterroise mise en cause, qui est sur le point de déposer le bilan, et mettre 30 salariés au chômage, n'est pas responsable des accusations portées d'après une récente enquête administrative.

Cette intoxication serait liée à une incompétence des ouvriers d'aprés une enquête administrative Stéfane Pocher Copier

Une enquête administrative dédouane Eco Batisseur

Suite à l'emballement médiatique, une enquête administrative a été menée la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement dédouane la société. Dans son rapport en date du 20 novembre dernier, la DREAL (qui dépend du ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère de la Cohésion des territoires) précise qu’aucune sanction administrative pour non-conformité n’est retenue contre Eco Batisseur.

LA DREAL s'est rendue sur place accompagnée de l'inspection du travail. Aucun produit dangereux n’a été retrouvé dans ses locaux. D'après la DREAL, le produit utilisé ISOFLOR, contient bien du formaldéhyde (substance cancérigène) mais dans des quantités inférieures à 0,1% (de 0,03 à 0,035% dans la FDS). Cependant des incohérences sur l’étiquetage du produit sont observées, constituant ainsi une non-conformité.

"La seule faute d'Eco Batisseur serait donc d'avoir trop fait confiance au sous-traitant" explique Eric Guilhabert, l'avocat de l'un des deux gérants "de ne pas avoir vérifier la provenance des produits et surtout d'avoir sous-estimé la compétence du prestataire, qui ne possède pas l'agrément RGE."

''Eco-Isolation/ Eco-Bâtisseur a déjà fait appel à EMFLEX sur d'autres chantiers, sans aucune difficulté explique Eric Guilhabert l'avocat Biterrois Copier

Isolation projetée dans les combles chez l'une des victimes à Neffiès © Radio France - Stéfane Pocher

Pour réaliser ses chantiers, Eco Batisseur a fait appel à la société EMFLEX, installée dans les Alpes-Maritimes. Cette dernière possède le monopole de ce produit en France (pose et fourniture). Ce produit ISOFLOR aurait ainsi des qualités remarquables sur le plan acoustique et thermique à en croire le revendeur.

ISOFLOR n'est pas interdit en France précisent ses avocats, mais la projection est bien encadrée. Ce produit, rarement utilisé en France ne peut être appliqué que dans des vides maçonneries. En aucun cas dans des combles.

Un surdosage pourrait expliquer les fortes odeurs chez un couple de Neffiès

Les premiers à porter plainte sont un couple de Neffiès. Cette famille hospitalisée courant octobre avec leur bébé de 4 mois après avoir inhalé du gaz toxique, ne peut plus habiter aujourd'hui sa résidence principale. Une maison achetée en 2019, entièrement rénovée par leurs soins avec l'aide de connaissance et d'amis. Sur le papier la facture de l'isolation s’élève à 7.371 euros.

Des zones d'ombres persistent à ce jour

Suite à cette mésaventure, ce couple a entamé une procédure en référé devant le président du tribunal judiciaire de Béziers afin qu'une expertise judiciaire soit réalisée, mais les victimes ne sont pas allées au bout, ce que déplore Eric Guilhabert.

"Quand on renonce à une expertise, c'est qu'on n'a pas d'arguments à faire valoir et qu'on estime que celui qu'on attaque n'est pas forcément responsable. Je me pose des questions. Ils ont eu la sagesse de s'arrêter avant. Mais le mal est fait. On se réserve la possibilité d'engager des poursuites nécessaires. Malheureusement, ce recours ne sauvera pas les emplois."

Avant de repartir, les ouvriers ont oublié ce sac permettant la création d'une mousse isolante lors de son contact avec de l'acide © Radio France - Stéfane Pocher

La toxicité du produit est avérée et n'est pas contestée. D'ailleurs, le couple de Neffiés a fait réaliser une enquête à ses frais par ''un proche de la famille'' rajoute Karine Masson, l'avocate du deuxième gérant.

Le rapport de la société APAVE (spécialisée dans la maîtrise des risques techniques et environnementaux) met en avant un air saturé de formaldéhyde (produit classé cancérigène). À ce jour, Yohan et Julia, s'apprêtent à passer les fêtes de fin d'année dans un 20 mètres carrés à Neffiés faute de pouvoir retrouver leur maison.

"Nous n'avons jamais pris connaissance de ce rapport. C'est douteux, car pas contradictoire. Cet emballement médiatique n'est pas justifié."

''Le plaignant a lui même injecté du produit dans les combles en présence des ouvriers de EMFLEX'' Copier

"La MAAF prendrait le dossier très à cœur."

Le 3 décembre dernier, la MAAF, l'assureur d'Eco-Bâtisseur s'est rendu chez l'une des victimes avec des experts. ''Il semblerait que la MAAF ait décidé d'éliminer le produit toxique'' assure Marc (prénom modifié) qui souhaite rester anonyme. Un investissement lourd et long. Plusieurs mois de travaux nécessaires.

''Le sous-traitant a une méconnaissance du produit et de son utilisation'' assure l'une des victimes Copier

Le mal est fait

Depuis la médiatisation de cette affaire, la société Eco-Batisseur, qui emploi 30 salariés, aurait perdu la majorité de ses contrats. L'agrément RGE (Reconnu garant de l'environnement) lui a été retiré récemment par QUALIBAT 34 avec interdiction de refaire une demande avant deux ans. Pourquoi ? Eco Batisseur n'aurait jamais du sous-traiter sa prestation à une entreprise dépourvue de cette reconnaissance de qualité. Les gérants n'excluent pas de déposer le bilan et de licencier leur personnel d’après leurs avocats.

Les gérants n'excluent pas de déposer le bilan et de licencier leur équipe

Le sous-traitant se défend des accusations portées et met en avant une expérience de 30 ans : un surdosage certes, mais pas une escroquerie précise la direction. Sur son site internet, EMFLEX, met en avant son expérience dans le bâtiment.

Son directeur joint au téléphone dit avoir subi récemment un contrôle de la répression des fraudes des Alpes-Maritimes. Rien d'anormal n'aurait été observé d’après ses dires. Ce que nous n'avons pas pu vérifier.

D’après EMFLEX, son client de Néffies, aurait d'abord souhaité un règlement à l'amiable avec une somme d'argent. Proposition rejetée. "Nous avons confiance dans nos produits en provenance d'Italie. . Pourquoi je prendrai le risque d'utiliser un produit dangereux ?"

"J'ai fait des analyses sur d'autres chantiers. Les résultats sont normaux. Le produit que nous utilisons est fourni par une entreprise italienne ayant tous les agréments."

Cette société a bien déposé un dossier en septembre dernier à QUALIBAT 06 dans l'espoir de décrocher cet agrément RGE. Elle est intervenue dans l'Hérault sans en avoir reçu d'avis favorable.

Il s'agit à présent pour les enquêteurs d'identifier d'autres victimes. EMFLEX a sans aucun doute démarché d'autres sociétés en vantant ses compétences et les qualités de son produit dont elle a le monopole dans l'hexagone.