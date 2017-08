Puy-de-Dôme : une fourgonnette fonce dans l'entrée du 28eme RT à Issoire

Le parquet de Clermont-Ferrand confirme l'information révélée par le quotidien La Montagne. Un véhicule utilitaire a défoncé ce dimanche soir le portail d'entrée du 28e RT d'Issoire. Le conducteur a été interpellé. La piste d'un acte terroriste n'est pas privilégiée à ce stade de l'enquête.

Le véhicule, un Renault Express, a détruit peu avant 23 heures ce dimanche le portail métallique du 28eme Régiment de Transmission d'Issoire au sud de Clermont-Ferrand. Un homme seul se trouvait à bord de l'utilitaire. Deux sentinelles qui se trouvaient à l'entrée du site l'ont mis en joug sans faire usage de leurs armes. En état de choc, il n'a opposé aucune résistance, jusqu'à l'arrivée rapide des gendarmes qui l'ont interpellé. Selon les informations du journal La Montagne, le conducteur du véhicule est un Puydômois âgé de 49 ans.

Un fusil de chasse retrouvé dans l'utilitaire

L'homme a tenu des propos incohérents aux gendarmes. Il a déclaré se sentir persécuté. Un médecin l'a examiné sur place et a décidé son hospitalisation d'office à Clermont-Ferrand. Elle pourrait se prolonger, ce qui retarderait un éventuel placement en garde à vue. La piste d'un acte terroriste semble écartée à ce stade des investigations, mais le parquet de Clermont-Ferrand nous a confirmé qu'un fusil de chasse et des cartouches ont été retrouvés à l'intérieur du véhicule utilitaire. Le suspect n'a aucun antécédent judiciaire. Les enquêteurs vont désormais axer leurs recherches sur son environnement familial et son état psychologique.