Issoire : la jeune fugueuse est rentrée chez elle

Morgane, 15 ans, est rentrée chez elle ce mardi soir après quatre jours de fugue. Les gendarmes d'Issoire avaient lancé un appel à témoins.

Élève de 3e à Issoire, Morgane, 15 ans, est rentrée chez elle d'elle-même ce mardi soir, après quatre jours de fugue et elle va bien. L'adolescente ne donnait plus de nouvelles depuis vendredi 17 novembre, quand elle a été vue pour la dernière fois à 11h30 devant le collège de Verrière et impossible de la localiser, son téléphone portable étant éteint.

Face à l'inquiétude de la famille, les gendarmes de la Brigade d'Issoire avaient lancé dimanche soir un appel à témoins, privilégiant la thèse de la fugue.