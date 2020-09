Issoudun : "On en a ras-le-bol", une boulangerie cambriolée pour la 6ème fois en cinq ans

"On est dégoûtés, il y en a marre". Les gérants de la boulangerie l'Atelier de Michel, à Issoudun, en ont ras-le-bol. Ils ont été victimes d'un nouveau cambriolage dans la nuit de mercredi 9 à jeudi 10 septembre. C'est la sixième fois en cinq ans d'existence que leur boutique est victime d'un cambriolage.

Les voleurs sont entrés sans effraction dans la boulangerie, installée dans la zone commerciale sur la route de Bourges. Ils sont repartis bredouilles, car il n'y avait pas d'argent en liquide. Mais ils ont saccagé le bureau des gérants et incendié la voiture avec laquelle ils sont arrivés, sur le parking devant la boulangerie.

Franchement, ça nous met le moral dans les baskets, on n'en peut plus

"On fait déjà un métier qui est dur, alors là c'est la goutte d'eau. Franchement, il y en a ras-le-bol. Six fois, c'est trop", confie Aline Plard, la gérante de la boulangerie, dégoûtée. "On se demande pourquoi on se lève tous les jours pour aller travailler, pour se faire cambrioler comme ça... Déjà que la période après-Covid est compliquée, là, franchement, ça nous met le moral dans les baskets, on n'en peut plus".

"Ce qui m'effraie un peu, c'est que là, on a passé une vitesse au-dessus. C'est la première fois qu'ils brûlent la voiture sur place. Ça va être quoi la prochaine fois ? Ils vont m'attendre à la sortie le soir ? Qu'est-ce qu'il va se passer ?", s'inquiète-t-elle. "Il faut absolument prévenir les collègues boulangers, il faut qu'ils soient très très vigilants".