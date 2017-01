Issoudun : l’homme de 81 ans qui avait disparu a été retrouvé mort

Un homme de 81 ans avait disparu depuis jeudi 19 janvier à Issoudun. Il a été retrouvé mort samedi 21 janvier à la mi-journée à 1,5 km de chez lui. Il aurait succombé au froid.

Il a été retrouvé à demi immergé dans une rivière, pas très loin de chez lui, route de Vouillon à Issoudun. L'homme serait mort de froid après être tombé dans l'eau. On ne sait pas encore quand, entre jeudi, le jour de sa disparition, et samedi, quand il a été retrouvé mort.

On ne sait pas non plus pourquoi il a quitté son domicile, mais le parquet de Châteauroux a une hypothèse : vendredi, chez lui, des proches ont retrouvé le corps sans vie de sa femme qui serait morte naturellement. Selon le parquet, l'octogénaire a pu découvrir sa compagne jeudi et partir, errer, désorienté. Auparavant, il s’était déjà perdu en marchant non loin de chez lui.