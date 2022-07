Agression au couteau à Issoudun : la mise au point du maire André Laignel

Après l'agression au couteau d'un homme le week-end dernier, le maire d'Issoudun, André Laignel, prend la parole et fustige sans les nommer les conseillers municipaux d'opposition.

André Laignel, maire d'Issoudun et vice-président de l'AMF

André Laignel prend la parole. Le maire d'Issoudun réagit après l'agression au couteau d'un homme, le week-end dernier, dans un logement du centre-ville. Cinq personnes ont été arrêtées au cours de l'enquête. Mais l'affaire avait provoqué un début de polémique, lancée par le conseiller municipal d'opposition Christopher Albarao. Il dénonçait la nouvelle organisation des patrouille de gendarmerie la nuit et demandait un rendez-vous avec la sous-préfecture pour en discuter.

Le maire d'Issoudun lui répond, sans le citer. Dans un communiqué, André Laignel dénonce "ceux qui préfèrent l'agitation à la réflexion" et "utilisent ou surfent sur les rumeurs et fausses informations". L'élu en profite pour "rappeler [sa] confiance et [son] soutien aux institutions républicaines."

André Laignel conclut son communiqué en remerciant l'investissement des personnes au service de l'Etat : "c'est cet investissement qui garantit la sécurité publique, la justice et le socle du vive-ensemble".

Des réservistes dans les patrouilles de nuit ?

De son côté, Christopher Albarao confirme avoir pu s'entretenir avec la sous-préfète d'Issoudun. Il lui a demandé la participation de réservistes dans les patrouilles de nuit.