Issoudun : un hommage a été rendu à Wilfried Lamamy, le pompier décédé ce lundi

Plus de 500 personnes ont assisté à la cérémonie en hommage à Wilfried Lamamy ce samedi 2 mars, au sein de sa caserne à Issoudun. Ce pompier de 43 ans est mort ce lundi 25 février. Quelques jours plus tôt, il avait reçu un coup à la tête lors d'une bagarre à la sortie d'une discothèque à Bourges.

Un dernier hommage a été rendu à Wilfried Lamamy, au sein de sa caserne d'Issoudun ce samedi 2 mars, vers 15 heures. Ce pompier est mort des suites d'une blessure à la tête ce lundi 25 février. Il a été blessé au cours d'une bagarre, le 23 février, à la sortie d'une boîte de nuit berruyère.

Pour cette cérémonie, plus de 500 personnes se sont réunies au sein de la caserne d'Issoudun : sa famille et notamment sa maman et sa fille 15 ans, des collègues pompiers, des amis de son club de foot des "Bordes", d'autres amis de son club de gym d'Issoudun, etc. C'est dans une grande émotion qu'ils entourent le cercueil de Wilfried Lamamy.

Une minute de silence dans la cour de la caserne des pompiers d'Issoudun

Quelques prises de paroles de la co-présidente du club de gym, de ses supérieurs au sein de ces pompiers mais peu ont envie de s'exprimer. "C'était une personne toujours positive, c'était une plus-value au sein des équipes auxquelles il appartenait, il va laisser un manque au sein de nos unités", explique Vincent Lunot, un collègue du SDIS 36.

L'assemblée reste muette. C'est bien le silence qui prédomine, hormis au moment où les proches vont rendre un dernier hommage, cela se fait sur la musique des Doors, "The end". Ils déposent une rose blanche sur le cercueil. Ses collègues lui adressent un salut militaire avant que tout l'assemblée ne fasse une minute de silence.

Parmi ses amis du club de foot, Bertrand qui a tenu à venir, avec un T-shit au nom de "Will" et signé par tous les membres du club