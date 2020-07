Issoudun : une plainte contre X après des vols sur le dépôt logistique de La Halle

Le groupe Vivarte confirme à France Bleu Berry le dépôt d'une plainte contre X pour vols de marchandises sur le dépôt logistique de La Halle à Issoudun. La plainte a été déposée mercredi 22 juillet. Le montant du préjudice n'est pas connu. Il n'y a pas de date précise concernant les faits. Mais ces vols se sont produits ces dernières semaines dans un contexte évidemment particulier. Depuis plusieurs mois, l'incertitude planait sur l'avenir du dépôt logistique. Et finalement, début juillet, il y a eu l'annonce brutale de la fermeture du site. Les 287 salariés sont tous licenciés, c'est un choc.

Ce n'est pas la première fois qu'il y a des vols. En décembre 2018, 200 000 euros de marchandises sont dérobés. Plusieurs sources expliquent à France Bleu Berry que "des salariés ont fait de grosses bêtises". Ils décrivent les scènes suivantes : des cartons de chaussures passés par-dessus les grillages, des palettes de bois qui disparaissent. Et même des camions entiers, remplis de chaussures de marques de sport, qui sortent du dépôt logistique d'Issoudun.

Selon les informations de la rédaction de France Bleu Berry, des salariés auraient tenté de revendre sur Internet des produits volés, sans vraiment faire preuve de discrétion. Plusieurs sources indiquent également qu'en plus de ces vols, il y a eu des dégradations et de l'alcool apporté sur le site. Une situation qui avait poussé la direction du site d'Issoudun, début juillet, à demander aux salariés de rester chez eux et de ne plus se rendre sur le dépôt.