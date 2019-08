Italie : un mineur suspecté d'avoir jeté un conteneur sur un jeune Savoyard

ll y a un suspect dans l'affaire de Bergeggi en Italien, où un jeune Savoyard de 12 ans a été gravement blessé après avoir été touché par le jet d'un conteneur à poubelles sur cette plage touristique de Ligurie le week-end dernier.

D'après un média local, un Italien mineur a été auditionné pendant plusieurs heures. Le jeune homme, ainsi qu'une dizaine de garçons ont été interrogés. La nuit des faits, de vendredi à samedi dernier, ils faisaient la fête dans une discothèque non loin de la plage où le container a été jeté sur la famille savoyarde originaire de la région de Chambéry. Selon les enquêteurs, l'hypothèse la plus probable est que le mineur était ivre quand il a poussé la poubelle vingt mètres plus bas. Les carabiniers semblent s'éloigner de la piste de l'acte volontaire contre des touristes. Ils penchent plutôt sur la bêtise sur fond d'alcool.

On devrait en savoir plus dans la journée puisque les enquêteurs donner une conférence de presse.

De son côté, le jeune savoyard de 12 ans est toujours hospitalisé dans un état grave à l'hôpital pédiatrique de Gênes. Il souffre d'un grave traumatisme crânien.