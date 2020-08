Italie : deux ans après l'effondrement du Morandi, le nouveau pont de Gênes est inauguré ce lundi

C'était il y a deux ans, le 14 août 2018 à 11h36. Le pont Morandi à Gênes s'effondrait, causant la mort de 43 personnes, dont quatre Français. Sous une pluie battante, une partie du viaduc s'était effondrée brutalement, entraînant la chute de dizaines de voitures dans le vide. Un accident qui avait provoqué une vive émotion partout dans le monde.

Ce lundi, le nouveau pont, baptisé San Giorgio, est inauguré à Gênes, en présence du chef du gouvernement, Giuseppe Conte, et du président italien, Sergio Mattarella. Les familles des victimes ont cependant refusé de participer à cet événement et se retrouveront dix jours plus tard pour marquer le deuxième anniversaire de la tragédie.

Un viaduc de 1.067 mètres de long

En juin dernier, une voiture a pour la première fois circulé sur ce nouveau pont. Au volant, Pietro Salini, PDG du groupe de BTP chargé de construire la structure : "Traverser ici aujourd'hui est une émotion unique, cela met en lumière tous les efforts et la passion de ces mois". Depuis janvier 2019, des centaines d'ouvriers ont travaillé, de jour comme de nuit, pour ériger le nouvel édifice.

Pour le chef du gouvernement Giuseppe Conte, le San Giorgio "est un chantier symbole pour toute l'Italie, c'est le chantier de l'Italie qui sait se relever, qui se retrousse les manches, qui ne se laisse pas abattre, ne se laisse pas aller". Viaduc de 1.067 mètres de long, le pont de couleur blanche a la forme de la carène d'un bateau, hommage à l'histoire maritime de la ville.

43 pylônes lumineux en hommage aux victimes

Le nouvel édifice est également surmonté de 43 pylônes lumineux, soit le nombre des victimes de la catastrophe. Inauguré en 1967, le pont Morandi était sujet depuis longtemps à de graves problèmes structurels. Il a été dynamité en juin 2019.