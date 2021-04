IVG : 343 femmes signent un manifeste pour demander l'allongement des délais légaux

"En 1971, 343 femmes affirment avoir avorté illégalement par le ­manifeste des 343. Cinquante ans plus tard, nous sommes 343 femmes et personnes pouvant vivre une grossesse à déclarer avoir avorté au-delà des délais légaux français." La tribune parue ce dimanche dans le JDD demande l'allongement des délais légaux pour avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Parmi les signataires, on trouve les chanteuses Vanessa Paradis et Yaël Naïm, les actrices Julie Gayet et Isabelle Carré, ou encore l'ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem.

Revenant sur les difficultés d'accès à l'IVG, le texte poursuit : "L'accès à l'avortement au-delà de douze semaines de grossesse est conditionné à notre situation socio-économique". "Les personnes concernées dotées de ressources pourront se rendre à l'étranger, dans des pays dont les législations plus progressistes leur permettront d'avorter dans des conditions sécurisées en respect de leur choix", reprend-il. Alors que plusieurs de nos voisins européens appliquent un délais légal de 16 semaines, entre 1 500 et 2 000 femmes partent chaque année avorter à l'étranger, principalement aux Pays-Bas, en Espagne et au Royaume-Uni, parce qu'elles ont dépassé le délai légal en France, selon un rapport du Comité Consultatif National d'Ethique (CNNE) paru à l'automne.

Une femme sur trois a recours à une IVG

Le manifeste rappelle qu'une femme sur trois a recours à une IVG au cours de sa vie, et que chaque année, 210.000 avortements sont réalisés en France. En 2019, il y a même eu 232.000 IVG pratiquées, le plus haut niveau constaté depuis 30 ans. Une étude du ministère de la Santé concluait à l'époque que "les femmes les plus précaires y recourent sensiblement plus que les plus aisées".

Un texte allongeant le délai légal de 12 à 14 semaines a été voté en première lecture à l'Assemblée nationale le 8 octobre. Le CNNE n'y avait pas vu d'objection éthique. Alors que l'Académie nationale de médecine s'y opposait, craignant des "manœuvres chirurgicales qui peuvent être dangereuses pour les femmes". La proposition de loi n'est pourtant jamais passée en deuxième lecture à l'Assemblée, le Parti Socialiste avait renoncé à la présenter après que le groupe LR y a ajouté 423 amendements.