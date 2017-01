Ivory, la chienne maltraitée à Marseille a trouvé une famille d'accueil

Les images du calvaire d'Ivory, une chienne staff maltraitée à Marseille en septembre 2015 avait suscité de vives réactions. La Fondation 30 Millions d'Amis indique sur son compte Twitter que la chienne est heureuse dans sa nouvelle famille.

La Fondation 30 Millions d'Amis indique sur son compte Twitter qu'Ivory, la chienne maltraitée à Marseille par son propriétaire en septembre 2015 va bien et qu'"elle vit heureuse dans sa nouvelle famille" dans les Bouches-du-Rhône. Tournée en septembre 2015, une vidéo transmise à la Fondation montrait les brutalités commises sur cet animal alors âgé de 15 mois.

Nous avons des bonnes nouvelles d'#ivory, la chienne maltraitée à Marseille😍Elle vit heureuse dans sa nouvelle famille! #adoptionresponsable pic.twitter.com/pZq0gj4GlS — 30 Millions d'Amis (@30millionsdamis) January 17, 2017

Des claques et des coups de pieds

La chienne était attachée par un collier étrangleur sur un balcon à Marseille. Son calvaire avait été filmée par une marseillaise qui avait transmis la vidéo à 30 Millions d'Amis. On voyait un homme s'acharner sur l'animal en lui donnant des claques et des coups de pied. L'homme n'avait pas hésité à la soulever par le cou et la secouer violemment avec de lui donner un coup de pied dans la mâchoire.

Une peine de 8 mois avec sursis pour le propriétaire

Le suspect avait été rapidement interpellé et la chienne confiée au refuge SPA de Marseille et de Provence. Son propriétaire a été condamné une première fois à 6 mois de prison avec sursis, une amende et une interdiction d'avoir un animal. Une peine alourdie en décembre dernier puisqu'il a été condamné en appel à 8 mois avec sursis.