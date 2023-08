Ivre, après un concert de Patrick Sébastien, il commet sept délits d'affilés en Dordogne

Il n’a presque plus aucun souvenir. A la barre du tribunal de Bergerac, ce jeudi 3 août, un homme comparaît pour sept délits dans la soirée de samedi à dimanche, en marge du concert de Patrick Sébastien à Sarlat. Le père de famille est venu de la région bordelaise, avec sa fille, sa compagne et sa belle-mère pour voir le chanteur. Il a réservé des places dans le carré VIP, avec alcool à volonté. Il boit une, puis deux bouteilles de rosé… avant d’avoir, dit-il, un trou noir.

« L’alcool peut me rendre agressif », concède l’homme devant le tribunal qui reconnaît d’ailleurs tous les faits qui lui sont reprochés au vu des différents témoins. Mais il n’a aucun souvenir d’avoir giflé sa femme à deux reprises « parce qu’elle voulait appeler un taxi pour rentrer », ni d’avoir conduit en état d’ivresse et à très vive allure dans les rues du centre-ville de Sarlat, ni d’avoir insulté des gendarmes pendant son interpellation et sa garde à vue. "J'ai fais un strike", regrette le père de famille. Sa compagne, présente dans le tribunal, a décidé de ne pas porter plainte.

Un problème d’alcool ?

« Quand j’ai su ce que j’avais fait, je me suis dit que ma fille allait avoir une mauvaise image de moi... de son père», souffle le Girondin qui assure ne pas vouloir de violence dans son cercle familial. Selon lui, l’alcool est le seul responsable, il veut se faire soigner et dit avoir contacté une association pendant ses trois jours de détention en attendant le procès.

Mais le ton monte dans le tribunal. L’homme coupe à plusieurs reprises le Procureur Charollois qui estime que "ce n’est pas juste une affaire de soirée trop alcoolisée". Pour lui, l’agressivité de l’homme pendant l’audience est révélatrice. « Nous ne sommes pas dans un concert de Patrick Sébastien, il n’y a ni alcool, ni musique et pourtant il n’arrive pas à garder ses nerfs, c’est inquiétant », déclare-t-il. « Je ne suis pas quelqu’un de foncièrement violent, répond l’homme*, je ne suis pas dangereux pour ma femme ».*

Un "début de réflexion"

Quand l'une des juges lui demande s'il a conscience qu'il aurait pu "faucher des piétons", et même des membres de sa famille, pendant sa course folle, le quarantenaire acquiesce. Il dit "avoir beaucoup réfléchi ses derniers jours". Son avocat insiste sur le fait qu'il reconnaît ses actes. "On ne peut pas faire plus sincère que lui, défend-il, je ne vois pas à quoi servirait une peine d'emprisonnement ferme".

C'est ce que requiert le Procureur. Mais le tribunal décide de le condamner à deux ans de prison avec sursis, en soulignant un "début de réflexion sur son impulsivité, sa violence et sa consommation d'alcool". L'homme doit également verser des dommages et intérêts aux deux gendarmes qu'il a insultés et à la mairie de Sarlat. Il a aussi l'obligation de soigner notamment son addiction à l'alcool.