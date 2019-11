Ivre au volant de sa voiture, il tente d'échapper à un contrôle de police à Besançon

Un homme qui circulait en voiture, sans permis et alcoolisé a tenté d'échapper à une interpellation, ce vendredi à Besançon. Il a été placé en garde à vue.

Besançon, France

Vers 3 h 30, ce vendredi, un homme de 25 est interpellé et placé en garde à vue au commissariat de Besançon. Il a été retrouvé sur un parking du quartier Velotte avec plus de 2 grammes d'alcool dans le sang.

Un peu plus tôt, l'homme grille des feux dans Besançon. Les policiers de la BAC tentent de l'interpeller mais le chauffard refuse d'obtempérer et poursuit sa course. Il est finalement interpellé. Les agents de police découvrent également qu'il n'est pas titulaire d'un permis de conduire.

Il devrait être entendu ce vendredi par les enquêteurs.