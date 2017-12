Brive-la-Gaillarde, France

Il a un problème avec l'alcool au volant. Car pour la deuxième fois en dix jours, un chauffard a été condamné par le tribunal correctionnel de Brive, ce vendredi après-midi, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive. Cet homme de 48 ans, né dans les Hauts-de-Seine, ne s'était pas présenté à son procès le 12 décembre au cours duquel il a été condamné à trois mois de prison ferme.

Incarcéré dans la foulée du jugement

Sauf qu'il a, une nouvelle fois, été contrôlé avec plus de deux grammes d'alcool par litre de sang ce mercredi en plein après-midi à Saint-Martin-Sepert, près d'Uzerche. Jugé en comparution immédiate ce vendredi, il écope cette fois de quatre mois ferme et quatre mois avec sursis mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation de soins. Son permis de conduire a aussi été annulé avec interdiction de le repasser pendant un an. L'homme a été incarcéré dans la foulée de sa condamnation, il passera donc Noël en prison.