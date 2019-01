Ivre au volant, il poursuit et fait feu sur une autre voiture qui lui aurait refusé la priorité à Goudargues

Goudargues, France

Excédé par un soit-disant refus de priorité, l'individu fortement alcoolisé, entame une hallucinante course poursuite après la voiture qu'il estime fautive. Une poursuite à vive allure sur une dizaine de kilomètres au cours desquels il se saisit de son fusil de chasse dans l'habitacle chargé avec du plomb et fait feu. En conduisant et dans la direction de ses contradicteurs avant de disparaître. Les poursuivis terrorisés trouvent refuge dans une station service de Bagnols-sur-Cèze, composent le 17 et fournissent à la police la marque du véhicule et son immatriculation.

Récit Ludovic Labastrou. Copier

Les gendarmes viennent interpeller le tireur à son domicile.

Rapidement identifié, le conducteur irascible a été interpellé peu après à son domicile dans un village proche de Bagnols-sur-Cèze. Inconnu des services, il a le profil d'un homme âgé d'une quarantaine d'années parfaitement intégré. Placé en garde à vue, après avoir dessoulé, il explique que son sang n'a fait qu'un tour. Comme si une faute de conduite - sans dégât matériel en prime - justifiait l'usage d'une arme à feu en réponse. Il sera présenté ce mardi devant un juge d'instruction en vue d'une éventuelle comparution immédiate.