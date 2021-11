Ivre, au volant le jour de son permis de conduire

Lundi, une quimpéroise de 24 ans est contrôlée vers 18 h 30 quartier de la Providence par la brigade motorisée de la Police Nationale. L'alcootest s'avère positif. Le taux d'alcoolémie est établi à 1,11 g d'alcool par litre de sang. Or, cette jeune fille avait passé son permis le matin même et se sentait tellement sûre de l'avoir décrochée qu'elle l'a fêté sans même attendre de recevoir le permis officiel. Le fêter pourquoi pas, mais prendre le volant après quelques verres, le jour même du permis, c'est assez inédit ! Elle sera poursuivie pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique et pour défaut de permis de conduire.