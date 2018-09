Un automobiliste a perdu son permis de conduire dimanche sur la quatre-voies entre Rennes et Redon. Ivre et sous l'emprise de stupéfiants, il conduisait avec le capot de sa voiture complètement ouvert.

Rennes, France

Un automobiliste de 32 ans a été interpellé dimanche vers 19h sur la 4 voies entre Rennes et Redon à hauteur de Guignen alors que les gendarmes opéraient un contrôle de vitesse. L'homme roulait avec le capot de sa voiture complètement relevé.

Il a expliqué avoir assisté au match de football entre le Stade Rennais et le PSG et avoir trouvé sa voiture dans cet état, sans pouvoir baisser le capot. Cela ne l'a visiblement pas empêché de prendre la route. Il s'avère qu'il était positif aux stupéfiants et à l'alcool avec un taux de 1.8 g dans le sang. Son permis lui a été immédiatement retiré.