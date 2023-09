Ivre, drogué, nu et sans permis, un conducteur provoque une course poursuite entre la Moselle et la Sarre

La Police Sarroise a publié ce mardi un long communiqué pour raconté l'interpellation mouvementée d'un chauffard, la veille à la frontière franco-allemande.

ⓘ Publicité

Lundi vers 16h15, les policiers allemands repèrent une Golf noire roulant à vive allure dans la zone frontalière de Nassweiler. Le conducteur, à la conduite extrêmement dangereuse, aurait en plus crié à plusieurs à plusieurs "Alluha akbar" à travers la fenêtre ouverte de son véhicule. L'homme parvient à échappé aux policiers allemands et mosellans venus prêter forte. Dans sa fuite, son passager, un français de 31 ans, sort du véhicule en marche et tombe au sol, entièrement nu. La voiture sera finalement retrouvée accidentée dans la Emmersweilerstrasse à Großrosseln (Grande-Rosselle) et le chauffeur interpellé après une brève tentative de s'échapper à pied.

L'individu est un homme de nationalité algérienne, habitant en France et âgé de 35 ans. Lui aussi est complétement nu, ivre et drogué, et il n'a pas de permis de conduire. Son interpellation ne se fera d'ailleurs pas sans mal selon la Police qui le place en cellule le temps de retrouver ses esprits… Il fait désormais l'objet de poursuites en Allemagne. Son passager a été légèrement blessé et soigné sur place.