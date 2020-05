Les gendarmes de Crest (Drôme) ont dû déployer un gros dispositif et boucler la commune de Saillans, dimanche soir, à la recherche d’un homme ivre et armé qui menaçait les passants au hasard.

Ivre et armé, il menace les passants et fonce en voiture sur un groupe de jeunes à Saillans

Les gendarmes sont alertés ce dimanche vers 21 heures par des témoins qui affirment avoir été menacés au couteau par un homme ivre qui déambulait dans les rues de Saillans. Certains l’ont aussi entendu tirer un coup de feu en l’air. Il faut donc déployer un gros dispositif pour chercher cet homme armé et agressif. Vingt gendarmes dont ceux du PSIG avec leur équipement de protection, casque et gilet pare-balles, bouclent et quadrillent le village. Mais l’homme n’est plus dans les rues. Il finit par être identifié et il est retrouvé à son domicile vers 22 heures 15. Cet habitant de Saillans, âgé de 40 ans, est déjà connu pour se montrer violent lorsqu’il a bu.

Appel à témoins

Les débuts de l’enquête démontrent que ce quadragénaire a aussi foncé en voiture sur un groupe de jeunes gens qui remontait des bords de la Drôme. Il les a renversés avant de repartir. Les jeunes très choqués ont dû être conduits à l’hôpital de Valence pour des examens de contrôle. Les gendarmes tentent d’établir l’intégralité des faits. Ils sont donc à la recherche de témoins ou de victimes de cet homme ivre et menaçant. Il faut contacter la gendarmerie de Crest ou composer le 17. Ce lundi après-midi, le violent est toujours en garde à vue.,