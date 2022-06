Il envoie des milliers de messages de menace après avoir été éconduit par une femme en Dordogne

Jeudi 16 juin, un homme de 33 ans a été condamné par le tribunal de Bergerac à deux ans de prison, dont un an avec sursis, pour harcèlement et menaces de mort. Il avait déjà été condamné deux fois pour des faits similaires.

Le prévenu a été condamné par le tribunal de Bergerac, jeudi 16 juin, pour harcèlement et menace de mort. Il a envoyé des milliers de messages, dictés par commande vocale, à sa victime.

Un habitant de Proissans a été jugé jeudi 16 juin par le tribunal de Bergerac pour avoir harcelé, insulté et menacé de mort une femme dont il se disait amoureux. Ce n'est pas la première fois que l'homme de 33 ans se retrouve devant le tribunal : il a été condamné six fois depuis 2012, dont deux fois pour menaces de mort.

"Si tu portes plainte, je te fais noyer dans la Dordogne"

Lors du procès, le président du tribunal a cité quelques-uns des milliers de messages que la victime, aide-soignante, a reçu durant le mois de mai. "Retourne à l'armée et prends-toi une grenade dans la tête. Si tu portes plainte, je te fais noyer dans la Dordogne." Sans compter les centaines d'appels, tous les jours, parfois masqués, que la victime reçoit. 7000 appels et messages rien que les neuf premiers jours. Des messages dictés à l'aide de la commande vocale de son téléphone : l'homme ne sait pas écrire et lit très mal.

Le prévenu, la trentaine à la barbe fournie, reconnait immédiatement les faits, sans pour autant réussir à les expliquer. "J'ai des problèmes avec l'alcool", lâche-t-il, les mains derrière le dos, avant de les mettre dans les poches de son jean puis sur le pupitre. Le président du tribunal avance une seconde explication " Quand vous tombez amoureux, il faut que l'autre le soit, sinon, il s'en prend plein la figure." Pendant sa garde à vue, le trentenaire avait expliqué qu'il pensait ses sentiments réciproques, et qu'il n'aimait pas être pris pour un imbécile. Il la harcelait d'appels et de messages, justement "parce qu'elle ne voulait pas discuter".

Un an ferme avec mandat de dépôt

Aide-soignante, la victime avait rencontré le prévenu sur son lieu de travail. Tous deux avaient noué une relation amicale, avant qu'il ne tente de l'embrasser et qu'elle lui dise plusieurs fois qu'elle n'était pas attirée par lui. C'est à ce moment que le harcèlement a commencé. Aujourd'hui, la victime est sous anxiolytique et son médecin lui a diagnostiqué un stress post-traumatique ainsi qu'une incapacité temporaire de travail de 7 jours.

Le tribunal de Bergerac a condamné le prévenu à deux ans de prison, dont un an ferme, une peine assortie de deux ans de probation. Pendant cette période, l'homme devra se soumettre à une obligation de soin, de trouver un travail ou une formation.