Ivre et positive à la cocaïne et au cannabis, une conductrice arrêtée sur la voie Mathis à 115 km/h à Nice

Ce dimanche 16 avril, la police a arrêté une conductrice qui roulait à 115 km/h sur la voie Mathis à Nice, aux environs de 3h du matin. La limitation de vitesse est fixée à 70 km/h sur cet axe. Cette dernière est contrôlée ivre et positive à la cocaïne et au cannabis. Par ailleurs, elle était en possession de cannabis et d’un flacon contenant un résidu de cocaïne. Elle a été interpellée et placée en garde à vue.

