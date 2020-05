L'alcool leur est monté à la tête, à n'en pas douter. Deux femmes viennent d'être condamnés par le tribunal de Brive pour avoir refusé un contrôle de police dans un premier temps, avant que la passagère crache sur une policière dans un second temps.

Ivre et sans permis, elle refuse le contrôle à Brive, sa passagère crache sur une policière

A Brive, deux femmes sous l'emprise de l'alcool s'en sont prises aux policiers. Mardi soir vers 21h dans l'hyper-centre, sur la première ceinture de boulevards, la conductrice refuse d'abord un contrôle alors qu'elle téléphone au volant. Finalement poussée à s'arrêter par la police quelques instants plus tard, la femme de 33 ans s'enfuit à pied... avant de revenir sur place, peut-être dans un élan de lucidité.

La passagère plaquée au sol pour être maîtrisée

Ivre et sans permis, elle a écopé de 8 mois de prison avec sursis devant le tribunal de Brive, ce mercredi après-midi, où elle était jugée selon la procédure de plaider coupable notamment pour refus d'obtempérer. Son véhicule lui a été confisqué. Sa passagère de 19 ans s'est, elle, rebellée, au moment où il lui a été demandé qui était la conductrice brièvement en fuite. Elle a outragé les policiers et a même craché sur une fonctionnaire. Elle a du être plaquée au sol pour se faire maîtriser. Elle écope aussi de 8 mois de prison avec sursis, entre autres pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, et devra indemniser la policière, très choquée, qui s'est vue prescrire 6 mois d'ITT.