Ivre et sans permis, il roule beaucoup trop vite sur l'autoroute

Un automobiliste a été interpellé hier soir sur l'A81 en excès de vitesse. D'autres mauvaises surprises attendaient les gendarmes.

C'est au niveau de la commune d'Argentré , sur l'autoroute A 81, vers 22h30, que les motards de la gendarmerie mayennaise interceptent un automobiliste au volant d'une puissante voiture. Le conducteur vient d'être flashé à 152 km/h au lieu des 130 réglementaires. Il est âgé de 39 ans et vit à Rennes. Lors du contrôle, il fait l'objet d'un dépistage d'alcoolémie. C'est positif avec plus d'un gramme par litre de sang. Il a donc bu et ce n'est pas la seule infraction relevée par les gendarmes. L'automobiliste breton roule, en plus, sans permis. Il n'a plus de points. Il devra répondre de ses actes le 24 février prochain devant le tribunal de Laval.