Ivre et sans permis, il tente d'échapper à la police et finit sur le toit

Un Ardéchois a tenté d'échapper à un contrôle de police, dans la nuit de vendredi à samedi à Cornas. Pris en chasse par les policiers, il a provoqué un accident spectaculaire avant d'être arrêté et placé en garde à vue. Il conduisait ivre et sans permis.

Cornas, France

Un accident spectaculaire a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi à la sortie de Cornas, en direction de Tournon. Un conducteur né en 1996, originaire de Saint-Péray, a refusé de se soumettre à un contrôle de police aux alentours de minuit.

Il a tenté de semer les agents en roulant a vive allure, tous feux éteints dans le bourg, quand il a percuté une voiture qui arrivait en sens inverse. Le choc a été suffisamment violent pour que la voiture du chauffard finisse sur le toit.

Les trois occupants des deux véhicules ont été légèrement blessés. Le conducteur fautif a été placé en garde à vue dès sa sortie de l'hôpital. Les policiers ont déterminé qu'il n'avait plus de permis de conduire, suite à plusieurs délits routiers, et qu'il était au-delà de la limite d'alcool autorisée, avec 0,8g d'alcool par litre d'air expiré. Il était entendu ce samedi matin pour des faits de conduite en état d'ivresse, conduite sans permis, et mise en danger de la vie d'autrui.