Un trentenaire des Deux-Sèvres est venu à la brigade de gendarmerie de Thouars en voiture, mais son permis était annulé, il n'avait pas d'assurance ni de carte grise. Et il était alcoolisé.

Ivre et sans permis, il vient à la gendarmerie en voiture

Alcoolisé, sans permis, mais aussi avec une voiture sans assurance et sans carte grise. C'est ainsi qu'un deux-sévrien de 30 ans est arrivé à la brigade de gendarmerie de Thouars ce samedi 10 avril. Il est venu, en voiture donc, pour signer un document dans une autre procédure. Il a bien essayé de se garer un peu plus loin de la gendarmerie, mais il s'est quand même fait prendre. Son taux d'alcool dans le sang était de 0,8 gramme. Son véhicule a été confisqué et il sera convoqué ultérieurement.