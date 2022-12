Ivre, et sans permis, il zigzague sur la route à Lageon dans les Deux-Sèvres

Au volant d'une fourgonnette, il zigzaguait dangereusement sur une route deux-sévrienne. Et pour cause, ce conducteur avait bu, beaucoup bu. Il avait un taux de 2,94 d'alcool par litre de sang. Agé de 26 ans, il a été contrôlé à Lageon au nord de Parthenay ce dimanche 4 décembre vers 22 heures. Le jeune homme rentrait chez lui, en Vendée, après avoir aidé des amis à déménager vers Poitiers. Il aurait consommé huit bières et quatre verres de whisky selon ses déclarations.

Et ce n'est pas sa seule infraction puisque l'homme n'avait plus de permis. Pas de contrôle de technique valide non plus. En revanche, le véhicule lui était bien assuré. Le conducteur est convoqué au tribunal de Niort en mai prochain, et a une autre procédure judiciaire, en Vendée, car il faisait l'objet d'une fiche de recherche pour une autre conduite sans permis remontant elle à 2021.