Un homme jugé pour avoir causé la mort sur une route d'Hendaye, ivre et sous anxiolytiques, en 2018

Cheveux courts et gris, lunettes, Paul, 57 ans, résidant à Anglet, se présente à la barre de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bayonne ce mardi 13 décembre 2022 pour des faits "d'homicide involontaires" et "blessures involontaires". Comme tétanisé, il regarde fixement la présidente du tribunal Emmanuelle Adoul qui raconte le drame du 9 juin 2018 qui s'est joué dans une courbe de la route de la corniche à Hendaye.

Il est 15h20. Au volant de son Audi Q5, il est seul à bord et revient d'un repas au restaurant avec un ami à Hendaye, après avoir acheté de l'alcool et des cigarettes à Irun. Pendant le repas, il va boire du vin et va même être victime d'un malaise nécessitant l'intervention de la serveuse. Trois-quarts de vin rouge et un verre de Porto seront servis. Lors de ce repas avec un ami, rencontré à l'hôpital psychiatrique, il parle de son projet d'adopter une enfant en Inde avec sa femme médecin épousée en 2015.

Vitesse excessive et choc violent

Face au camping des Deux Jumeaux, Paul ne prend pas le virage et file tout droit, percute le rebord d'un petit trottoir qui sépare la route de la piste cyclable. Sa voiture se déporte alors sur la gauche vers la voie de circulation en sens inverse. Le choc est violent avec l'automobile qui arrive à ce moment-là. Trois personnes sont à bord. Le passager arrière va décéder sur place rapidement des suites de ses graves blessures : traumatisme crânien et blessures thoraciques. Jean-François avait 47 ans et était chauffeur de bus, né à Pau. "Un corps méconnaissable" dénoncera Me Nouhou Diallo, avocat de l'une des sept parties civiles.

Le conducteur et le passager avant seront blessés. Sept jours d'interruption temporaire de travail (ITT) pour le premier, cinq pour le second. L'accident va être filmé par l'une des caméras de surveillance du camping qui se trouve à côté. Son analyse par les experts va permettre de démontrer que le prévenu roulait trop vite : 89 km/h au lieu de 50 km/h sur une route glissante, même s'il ne pleuvait plus dans le secteur très sinueux de cette route.

Taux d'alcoolémie et troubles de la mémoire

Vitesse excessive, mais aussi taux d'alcoolémie trop élevé : 0,83 g par litre de sang. Un taux qui correspond à un délit, et avec "lequel toutes les fonctions cognitives sont altérées" précise la présidente du tribunal. Ce à quoi il faut ajouter un cocktail de trois médicaments anti-anxiolytiques qu'il prend depuis l'âge de 15 ans, pour soigner de graves troubles bipolaires qui l'empêchent de travailler, et qui le pousse à se faire hospitaliser en psychiatrie tous les trois mois. Quatre ans après les faits, le prévenu ne donne pas d'explication. "Je ne me souviens de presque rien, tout est flou" précise Paul d'une voix tremblante. "Je n'ai pas de souvenir précis de cet accident" raconte le prévenu qui explique ses troubles de la mémoire par "plus de 40 séances de sismothérapie". Le principe consiste à faire passer un courant alternatif entre deux électrodes placées de part et d'autre du crâne.

Cocktail alcool/médicaments

Lors de l'audience, le prévenu s'est adressé à la famille de la victime, et notamment à son épouse présente pour le procès. Il sort de sa poche un petit papier pour lire son texte. Très bref. "Je présente toutes mes excuses pour le chagrin que j'ai causé". Le duo alcool/médicaments apparait comme l'explication principale de l'accident. Une thèse soutenue par le procureur de la République. Jean-Claude Belot, souligne que le prévenu a déjà été sanctionné par des pertes de points pour des infractions routières. Mais aussi, "le tribunal devra tenir compte de l'état de santé du prévenu, même si cela n'enlève rien à sa responsabilité". Le ministère public a demandé deux ans de prison avec sursis contre Paul. Ainsi que l'annulation de son permis de conduire.

La défense plaide l'apaisement

Pour la défense du chauffard, Me Colette Capdevielle s'est évertuée à plaider "l'apaisement dans le cadre de l'

oeuvre de justice". Elle a aussi rappelé que la victime "ne portait pas la ceinture de sécurité au moment de l'accident". Quelques jours après les faits, le conducteur en cause avait été placé en garde à vue, puis mis en examen pour "homicide involontaire avec circonstances aggravantes". Alors que le parquet avait demandé son incarcération préventive, il avait été placé sous contrôle judiciaire. Le jugement est mis en délibéré au 10 janvier 2023.