Ivre, il assure aux policiers nîmois qu'il est "en mission d'infiltration" et finit en cellule de dégrisement

A-t-il trop regardé le "Bureau des légendes" ? Ou passé une soirée un peu trop arrosée ? Ce qui est sûr, c'est que le week-end dernier, dans la nuit de samedi à dimanche, l'homme se présente au commissariat de Nîmes un peu après 3h du matin. Il vient, dit-il, pour récupérer sa voiture qui serait partie à la fourrière. Et effectivement, cette nuit-là, les policiers sont intervenus pour un véhicule mal stationné devant une discothèque, boulevard Sergent Triaire, c'est à dire justement pas très loin du commissariat.

Voiture mal garée et en plus sans assurance, et avec des plaques d'immatriculation qui ne correspondent pas au véhicule. Alors, l'homme insiste. Mais il ne veut pas prouver son identité. Il ne fournit ni carte d'identité, ni passeport, et encore moins les papiers de la voiture. Plus fort : il assure être un policier en mission d'infiltration

Il a une quarantaine d'années, viendrait de Martinique. Son comportement finit par pousser les policiers nîmois à le faire souffler dans le ballon. Résultat : un gramme d'alcool par litre de sang

Il finit la nuit en cellule de dégrisement. Et à l'heure qu'il est, la voiture est toujours à la fourrière.