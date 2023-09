Ivre, il blesse à coups de couteau sa compagne à Cambo-les-Bains et écope de dix mois de prison ferme

"Tout est trouble dans ma tête". Stratégie de défense ou réelle amnésie, Michaël, un Anglais de 31 ans, a bien du mal à expliquer son comportement et surtout son geste qui aurait pu être fatal. Nous sommes le vendredi 1er septembre à Cambo-les-Bains où le conjoint violent réside dans un appartement avec sa compagne. Sous l'emprise de l'alcool à forte dose, il frappe la victime à plusieurs reprises. Sa compagne est gravement blessée au genou et davantage encore à la main. Il y avait du sang partout selon les enquêteurs arrivés sur place. L'homme a été jugé et condamné à dix mois de prison ferme ce lundi 4 septembre par le tribunal judiciaire de Bayonne dans le cadre de la procédure de comparution immédiate.

Très forte alcoolémie

Les faits se sont déroulés dans un contexte de forte alcoolémie. Michaël, ancien héroïnomane, avait bu, beaucoup. Dès le matin, huit heures, il tournait à la bière et au Gin tonic. Le taux enregistré par les enquêteurs de la gendarmerie nationale, en fin de journée, s'est élevé à 4,45 grammes par litre de sang. "Dans le couple, l'alcool est la troisième personne" a expliqué l'avocate du prévenu, Me Brigitte Delmas. Le tribunal présidé par Florence Bouvier a suivi les réquisitions de la Vice-procureure de la République Caroline Parizel. Michaël est condamné à dix mois de prison ferme ainsi qu'à une interdiction du territoire français pendant cinq ans. Une mesure qui sera appliquée dès sa sortie de prison.